الاستخبارات تنشر الاعترافات الكاملة لقاتل استاذ جامعة بابل

وبحسب المقطع المصور، يدعى منفذ الجريمة "أحمد كاظم علوان مزعل"، تولد 1982 يسكن محافظة بابل، ويعمل موظفاً في كلية طب الاسنان بجامعة بابل.وقال منفذ الجريمة، في المقطع المصور، إنه تعرف على الضحية عن طريق أحد الأساتذة في الجامعة إذ طلب منه النقل من جامعة بابل إلى محافظة ديالى (على اعتبار الضحية من سكنة تلك المحافظة)، مبيناً أنه استغل هذه الفرصة للتخطيط بقتل الأساتذ علاء عباس خضير، إذ استغرقت فترة التخطيط لهذه العملية أسبوعين كاملين: "اشتريت خلال هذه الفترة مسدس لتنفيذ العملية".وحول سبب ارتكاب الجريمة، أوضح أنه أراد سرقة سيارة الاستاذ الراحل لأنها "حديثة" وسعرها يقارب الـ"ثلاث شدات" أي (30) ألف دولار أمريكي، مستدركاً: "أخبرت خطيبتي سابقاً أنني غني وأملك سيارات فأردت من هذه السرقة بيع السيارة والاستفادة من مبلغها".أما عن تنفيذ الجريمة، أضاف أنه طلب إجازة زمنية من عمله وحدد "مطعم الجامعة" مكاناً للقاء الضحية. بعد لقاء الطرفين، سأل الضحية عن إمكانية حسم موضوع نقله من بابل إلى ديالى.وتابع "القاتل"، إنه لم يكن يحمل السلاح معه فطلب من الاستاذ التوجه إلى منزله لتغيير الملابس: "ارتديت سترة ووضعت المسدس تحتها"، بعدها تم التوجه إلى طريق 80 وفي أحد البزول نُفذت عملية القتل ثم سرقة السيارة.بعد الجريمة، أشار المنفذ إلى توجهه لمحافظة كربلاء للقاء خطيبته في أحد المطاعم، وبعد رجوعه إلى منزله ألقي القبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات.وفي وقت سابق أعلنت وكالة الاستخبارات، الإطاحة بمنفذ جريمة قتل استاذ جامعة بابل الدكتور علاء عباس خضير بعد مضي 18 ساعة فقط على وقوعها، فيما أشارت خلية الإعلام الأمني إلى أن منفذ الجريمة هو موظف في الجامعة ذاتها.