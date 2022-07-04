استهداف منزل محام بعبوة صوتية شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باستهداف منزل محام بعبوة صوتية شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة صوتية كانت موضوعة امام منزل محام ضمن منطقة الامين الثانية".

وأضاف المصدر أن "العبوة لم تسفر عن اصابات تذكر".