الاطاحة بقيادي داعشي يكنى "ابو علي بغداد"

وقال الناطق الرسمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة باستمرار العمليات النوعية ضد فلول الارهاب، نفذ أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات التي إستهدفت العناصر الفاعلة في عصابات داعـش الإرهابيـة".واضاف: "حيث بدأ رجالنا الشجعان بعملياتهم في العاصمة بغداد التي نفذت بها عملية إستخبارية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي في عصابات داعـش المعروف بـ " أبو علي بغداد " والذي أشترك في تنفيذ عدد من الجرائم البشعة ضد المواطنين والقوات الأمنية".واشار البيان الى انه "تم القاء القبض على (٤) من الإرهابيين في محافظات |( الأنبار، كركوك، صلاح الدين)".وتابع: "فيما تمت الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعـش داخل السُليمانية حيثُ نُفذت العملية بالتنسيق مع أسايش المُحافظة ".