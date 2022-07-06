احباط تهريب 821 طناً لمحصولي الحنطة والرز في ثلاث محافظات

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً للمعلومات الاستخبارية وبعد استحصال الموافقات الأصولية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد من ضبط ثمان عجلات حمل نوع تريلة على متنها (366) طناً من محصول الحنطة وإلقاء القبض على مالكيها الثمانية".وأضاف أن "مفارز جهازنا في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من ضبط (7) عجلات نوع تريلة محملة بما يقارب (315) طناً من محصول الحنطة، وعجلة نوع هينو محملة بـ (15) طناً من محصول الرز كانت معدة للتهريب إلى خارج المحافظة حيث تم إلقاء القبض على أصحاب هذه العجلات وعددهم ثمانية متهمين".أما في محافظة كركوك فقد ضبطت مفارزنا عجلتين نوع تريلة محملة بما يقارب (125) طناً من محصول الحنطة المهربة وإلقاء القبض على سائقيها، وفق البيان.وتابع البيان، أن "الكميات المضبوطة من المادتين سُلمت إلى الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تقديم المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".