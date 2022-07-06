الداخلية تصدر أمر ترقية المراتب ومنح العلاوة السنوية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حرصاً من الوزارة على تثبيت حقوق المنتسبين وفق القوانين والتعليمات، أصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي الأمر الإداري ذا العدد (84350) في (2022/7/3) الخاص بترقية المراتب ومنح العلاوة السنوية لمنسوبي المديريات في الوكالة الإدارية والمالية".وأضافت أنه "جاء في الأمر الإداري:1- ترقية المراتب البالغ عددهم (1493) منتسباً رتبة واحدة أعلى من رتبهم الحالية.2- منح المراتب البالغ عددهم (4447) منتسباً العلاوة السنوية وفق استحقاقهم القانوني.3- يُنَفَّذُ هذا الأمر اعتباراً من (2022/7/1) لأغراض الراتب و(2022/7/14) لأغراض القِدَم.ولفتت إلى أن "الوكالة الإدارية والماليّة سبّاقة في إصدار الأوامر الإدارية في ترقية منسوبيها ومنح العلاوة السنوية لهم".