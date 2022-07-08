القبض على عدد من المتهمين وضبط اوكار لتهريب النفط في خمس محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين في خمس محافظات وضبط ثلاثة أوكار للمتاجرة غير المشروعة ومحطة وقود مشيدة وثلاث عجلات مخالفة خلال 24 ساعة الماضية".واضافت انه "تم ضبط وكر للمتاجرة غير المشروعة في بغداد من قبل مركز شرطة نفط شمال بغداد وإلقاء القبض على متهم داخل الوكر، ومصادرة خزانين محملين بمنتوج نفطي، كما تم ضبط عجلتين من قبل مركز شرطة نفط بابل تحملان خزانات محورة والقبض على صاحبي العجلتين".واشارت المديرية الى ان "مركز شرطة نفط واسط ألقى القبض على متهم وضبط وكرا تابعا له يحوي خزانات بلاستيكية تحمل منتوجا نفطيا غير رسمي، فضلا عن ضبط وكر للمتاجرة بالمشتقات النفطية غير مشروعة في البصرة، ومصادرة خزانات حديدية كبيرة عدد 8 وعجلة، وضبط محطة وقود مشيدة مخالفة وإلقاء القبض على المتهمين وإغلاق المحطة ومصادرة محتوياتها في كركوك".