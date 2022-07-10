وكالة الاستخبارات تطيح بمتهمين نفذا عمليات إجرامية "غامضة" في الديوانية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال العمل الاستخباري المنظّم وتحليل ومقاطعة المعلومات، تمكن أبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من كشف ملابسات عمليات تخريب وسرقة وسطو مسلح غامضة، شهدتها محافظة الديوانية في الآونة الأخيرة".وأضاف البيان، أن "الجهد الاستخباري أثمر عن إلقاء القبض على متهمين اثنين نفذا عمليات سطو مسلح لعدد من المحال التجارية والصيرفات والصيدليات في مركز مدينة الديوانية وقضاء سومر وناحية الصلاحية وقضاء الشامية، فضلاً عن قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الأشرف".وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على المتهمين بعد تحديد مكان تواجدهما في منطقة آل حمد، وبحوزتهما 3 بنادق نوع كلاشنكوف وعتاد مسدس صوتي وأجهزة إلكترونية ومطرقة 5 كيلو ومواد أخرى تستخدم في عملياتها الإجرامية ومن خلال التحقيق الابتدائي اعترف المتهمان باشتراكهما في عمليات التسليب والسرقة والتخريب".وأوضحت، أن "وكالة الاستخبارات ستعرض في وقت لاحق اعترافات المتهمين أمام الرأي العام وأسباب ودوافع العمليات التخريبية".