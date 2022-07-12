الاطاحة بمتهم بالارهاب غربي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة بوجود احد المطلوبين بقضايا الإرهاب ضمن قاطع المسؤولية ، تمكّنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بكمين محكم ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 "إرهاب" في منطقة (الغزالية) غربي بغداد".واضافت انه "تم إحالته اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".