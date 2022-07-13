الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية

السومرية نيوز – بغداد
كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية.
وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة العمليات ضد مهربي المشتقات النفطية جاءت على النحو الآتي:
1- ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية.
2- إلقاء القبض على 117 متهماً بالتهريب.
3- مصادرة (49) صهريجاً وعجلةً كانت معدة للتهريب.
4-ضبط (93) وكراً.
5- ضبط (496) خزاناً كانت تستخدم لتخرين وبيع المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية.
6- غلق (11) محطةً لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.