الأمن الوطني يكشف حصيلة عملياته ضد مهربي المشتقات النفطية

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة العمليات ضد مهربي المشتقات النفطية جاءت على النحو الآتي:1- ضبط أكثر من مليون لتر مهرب من المشتقات النفطية.2- إلقاء القبض على 117 متهماً بالتهريب.3- مصادرة (49) صهريجاً وعجلةً كانت معدة للتهريب.4-ضبط (93) وكراً.5- ضبط (496) خزاناً كانت تستخدم لتخرين وبيع المشتقات النفطية خلافاً للضوابط الأصولية.6- غلق (11) محطةً لمخالفتها الضوابط أو استغلالها للأزمة.