شخص يقتل صديقه في كربلاء

أقدم شخص، اليوم الأربعاء، على قتل صديقه بسبب خلافات مالية، في محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل صديقه طعناً بسكين؛ بسبب خلاف على أموال، في قضاء الجدول الغربي شرق محافظة كربلاء".

