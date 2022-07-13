شاب يقتل والده بسبب خلافات مالية وعائلية في كركوك

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد الاخبار عن حادث اطلاق نار في دور الفيلق بمدينة كركوك واصابة شخص بطلق ناري في راسه وعلى اثره توفى بعد ٢٤ ساعه وبناءً على أمر قائد شرطة محافظة كركوك اللواء ( كاوه غريب عبدالرحمن) تم تشكيل فريق عمل من ( ضابط شعبة مكافحة الاجرام ومدير مركز الشرطة وضابط شعبة الاستخبارات ) لمنطقة (عرفة) للتحقيق في الحادث وأتهم فيها شخص كان على خلاف مع المجنى عليه وبعد التعمق بالتحقيق ودراسه كافة جوانب القضية تمكن الفريق بعد (٤٨) ساعة من جمع المعلومات و حصر الاشتباه بأبن المغدور والقي القبض عليه واعترف بارتكاب الجريمة إثر خلافات مالية وعائلية".وأشارت إلى "ضبط سلاح الجريمة في مكب للنفايات قريب من محل الحادث وصدقت اقواله بالاعتراف أبتدائياً وقضائياً واجري كشف الدلاله بحضور قاضي التحقيق وتم توقيفه وفق المادة ٤٠٦ ق ع وسيتم إحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".