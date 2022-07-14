الكشف عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف بغداد خلال العيد

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم في تصريح صحفي، إن "القوات الأمنية تمكنت من احباط محاولة إرهابية لاستهداف العاصمة خلال عيد الأضحى المبارك".وأشار إلى أن "هناك عدداً من الواجبات المهمة نفذت قبل عيد الأضحى المبارك، منها القبض على عدد من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، أضافة إلى القبض على مطلوبين بمواد جنائية أخرى".وتابع، أن "قطعاتنا نفذت في شمال وجنوب بغداد عمليات استباقية استمرت خلال العيد للضغط على المجاميع الإرهابية التي تحاول تنفيذ عمليات ارهابية داخل بغداد أيام العيد".وأضاف، أن "هذا العيد لم يشهد أي قطوعات في شوارع العاصمة"، مؤكداً أن "الخطة الامنية كانت مرنة، والمواطن شعر بذلك من خلال انسيابية الحركة في جميع مناطق العاصمة".