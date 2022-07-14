بالصور.. "سرايا السلام" تمسك ملف الأمن في مدينة الصدر

وقال مراسلنا، أن "سرايا السلام" مسكت زمام الامور من الناحية الأمنية في مدينة الصدر، مشيراً إلى أن عناصر السرايا يتواجدون عند كل سيطرة أمنية تؤدي للدخول إلى مدنية الصدر بالاضافة الى وجود قوات أمنية اخرى من الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية.وبين، أن ذلك يأتي لتأمين المنطقة بشكل كامل قبل بدء الصلاة الموحدة يوم غد الجمعة.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الصدر، توجيهات وصفها بـ "المهمة" تخص صلاة الجمعة الموحدة، المقرر إقامتها يوم غد.وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل مَن ينوب عني".وتابع: "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".