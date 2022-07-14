بعد مطاردة لمدة ساعتين.. القبض على قاتل وسط بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات دقيقة الى مركز شرطة الجعيفر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين والمطلوب وفق قضايا تتعلق بالقتل ضمن قاطع مسؤولية المركز المذكور حيث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة ضابط المركز وتم تدقيق المعلومات ولاذ المتهم بالفرار وبمطاردة استمرت لساعتين تم القاء القبض على المتهم".واضافت انه تم "اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".