اغلاق مدخل المنطقة الخضراء بالحواجز الشائكة

افاد مصدر امني، الخميس، بإغلاق مدخل بوابة المنطقة الخضراء رقم ٩ بالحواجز الشائكة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق مدخل بوابة المنطقة الخضراء رقم ٩ ضمن منطقة العلاوي بالحواجز الشائكة".