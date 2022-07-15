القبض على متهم ينتحل صفة ضابط بحوزته مواد مخدرة في بابل

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل القبض على متهم انتحل صفة ضابط في الجيش العراقي، صادر بحقه امر قبض وتحرٍ".وأضاف البيان، أن المتهم "ضُبِطَ بحوزته مادة الكريستال المخدرة وأختام مزورة وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع"، مشيراً إلى أن المتهم "تمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".