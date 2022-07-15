ضم قرابة الـ300 قاذفة.. ضبط كدس عتاد "كبير" لداعش في سامراء

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الارهابي في ناحية مكيشيفة ضمن قضاء سامراء بداخله 290 قاذفة RBG7 و35 ركيزة هاون و32 هاون عيار 60ملم".وأوضح البيان، أن "العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط اسلحته".