القبض على عدد من المتهمين بتنفيذ "دكة عشائرية" في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث للواء تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة "الدكة العشائرية" في منطقة "جامع طه_الزعفرانية" جنوب شرق بغداد".واضافت ان "المتهمين كانوا يستقلون عجلة نوع (سايبا) ضبط بحوزتهم بندقية كلاشنكوف ، مسدس، مخزن بندقية، و 7 إطلاقات بندقية ".واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهم مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ".