صد هجوم إرهابي في نينوى - عاجل

السومرية نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتمكن القوات الأمنية من صد هجوم إرهابي في محافظة نينوى.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية صدّت هجوماً إرهابياً في محافظة نينوى"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

