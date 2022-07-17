وكالة الاستخبارات تطيح بـ 14 متهماً وتضبط أدوية منتهية الصلاحية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على 4 من تجار المخدرات بينهم امرأة في محافظتي كربلاء والنجف وبحوزتهم كميات من مادة الكرستال وادوات التعاطي".وأضاف البيان: "تم ضبط مذخر يحتوي على ادوية منتهية الصلاحية، واخرى غير خاضعة للفحص بلغت كميتها 2 طن والقبض على صاحب المذخر في محافظة صلاح الدين".وأشار إلى أن مفارز الوكالة "ألقت القبض أيضاً على متهم بتزوير العملات بمحافظة ذي قار و3 متهمين وفق المواد القانونية 240 و372 في محافظة بابل".وتابع البيان: "كما تم القاء القبض على متهم ومتهمة بحوزتهما قطعة اثرية في محافظة كربلاء، ومتهم اخر بالترويج للحركات الدينية المتطرفة في المحافظة ذاتها، فيما القت القبض على احد تجار السلاح في محافظة ميسان وبحوزته كميات كبيرة من الاسلحة المتنوعة والاعتدة والقبض على متهم بالتهريب الكمركي وبحوزته اسلحة رشاشة في محافظة البصرة".