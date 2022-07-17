بعد ساعة من الجريمة.. الإطاحة بقتلة ضابط في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية التي تنفذها قطعات الشرطة الاتحادية لتأمين قواطع المسؤولية والقاء القبض على المطلوبين، تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى / شرطة اتحادية وضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني ، من القاء القبض على ثلاثة متهمين بجريمة قتل ضابط برتبة رائد منسوب الى قيادة عمليات ديالى، على اثر خلاف عائلي ، حيث قاموا بإطلاق النار عليه واصابته في منطقة الرأس وفارق الحياة متأثراً بإصابته".وأضافت، أنه "تم على الفور تشكيل فريق أمني بإمرة آمر الفوج الثاني اللواء الرابع ومفرزة من الجهد الاستخباري التابع الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعد تحديد أوصاف المتهمين واستمكان محل تواجدهم تم محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرق بغداد".وأشارت إلى "إحالتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".