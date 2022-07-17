رجل يقتل زوجته ويجرح ابنته ويحاول الإنتحار في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية، أن "فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام تمكن بمتابعة وإشراف قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي جهاد الشمري , من كشف جريمة قتل سُجلت على أنها حادث احتراق دار يسكنها رجل وزوجته مع ابنتهما".وأضافت أنه "لدى استجواب ابنتهم المصابة والتحقيق معها اعترفت بإقدام أبيها في ساعة متأخرة من ليلة أمس بطعن أُمها بواسطة (درنفيس) مما أفضى الى مفارقة الحياة فوراً وبعدها قام بضربها بـ(شيشة اركيلة) محاولاً الإجهاز عليها مما تسبب بإصابتها ومن ثم حاول الإنتحار بفعل حريق داخل المنزل".وأشارت القيادة إلى أنه "من خلال الإعترافات تم التوصل الى الفاعل والقبض عليه في ردهة الحروق داخل المستشفى"، لافتة إلى تدوين أقواله بالإعتراف ابتدائياً وصُدقت قضائياً وقرر قاضي التحقيق توقيفه لينال جزاءه العادل .