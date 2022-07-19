العراق والناتو يبحثان استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل اينوتشي "وجرى استعراض عمل بعثة حلف الناتو في العراق، فضلا عن بحث استمرار التعاون في مجال الاستشارة والتدريب، إلى جانب بحث الملفات والقضايا المشتركة، وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية".وأكد الأعرجي لقائد بعثة الناتو، أن "استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ألقى بظلاله على الأزمات في العديد من الدول، مجددا التأكيد على أهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات الدولية"، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من خبرات حلف الناتو، للعمل مع الجهات الأمنية العراقية، مبينا أن خطر داعش الإرهابي مازال مستمرا.من جانبه، أعرب قائد بعثة الناتو عن تطلع بعثته للعمل مع مؤسسات الدولة الأمنية، لتحقيق نتائج ملموسة، لاسيما تدريب الكوادر العراقية في مجال الأمن السيبراني.