مقتل ضابط بمشاجرة في واسط

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل ضابط بمشاجرة في محافظة واسط.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابط برتبة رائد قتل نتيجة مشاجرة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف في واسط". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.