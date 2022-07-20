بعد حادثة مطيبيجة.. العزم: آن الأوان لأتخاذ القرارات الحاسمة

وقال السامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "استيقظت صلاح الدين هذا اليوم على نبأ وفاجعة الهجوم الارهابي الذي استهدف احدى نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة الجلام بقضاء الدور وراح ضحيته ستة شهداء وعدد من الجرحى من قواتنا الامنية البطلة".وأضاف، أن "تكرار هذه الخروقات من قبل الجماعات الارهابية وتمكنها من الوصول الى اهدافها يؤشر الى خلل كبير حذرنا منه مرارا وتكرارا وطالبنا الجهات الأمنية المعنية بتكثيف جهودها الاستباقية وعملياتها الاستخبارية النوعية لردع هذه العمليات الارهابية التي تستهدف أمن مناطقنا وتقض مضاجع المدنيين".وشدد على أنه "آن الأوان أن يتخذ القائد العام للقوات المسلحة قراراته الحاسمة بشأن تعزيز قدرات القوات المسلحة وزج ابناء المناطق في القوات الامنية لحماية مناطقهم وتكليف القيادات الكفوءة لإدارة القطعات الحساسة واعادة النظر بالخطط والتكتيكات الامنية المتبعة لمواجهة الارهاب وتوحيد مركز القرار الامني في المحافظة".وشن تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، هجوماً على نقطة للشرطة الاتحادية في منطقة مطيبيجة بين ديالى وصلاح الدين، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.