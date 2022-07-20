الحكيم: قصف مدن وقرى كردستان يستدعي وقفة حكومية جادة

وقال الحكيم في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "نستنكر تعرض مصيف سياحي في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي أودى بحياة عدد من السياح وإصابة آخرين منهم".وأشار إلى أن "هذه الأفعال المدانة وغيرها من تكرار قصف مدن وقرى كردستان العراق فضلا عن أنها تنتهك سيادة العراق، فإنها تستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية لشجبها وسلك الطرق الدبلوماسية للحيلولة دون تكرارها".وكان قصفا تركيا استهدف مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.