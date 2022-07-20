بعد القصف التركي.. وفد أمني من بغداد يصل أربيل (صور)

وأشار مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إلى وصول الوفد لمحافظة أربيل قبيل توجهه إلى دهوك.وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أوفد وزير الخارجية فؤاد حسين، ونائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، والسكرتير الشخصي محمد البياتي، وقائد القوات البرية قاسم المحمدي، إلى مكان القصف الذي تعرضت له محافظة دهوك اليوم".وكان قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من اليوم، مصيف برخ بمحافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 8 قتلى و 23 جريحاً.