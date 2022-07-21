السومرية تنشر أسماء وأعمار ضحايا القصف التركي على دهوك

الأسماء ادناه:1- سجاد محمد جاسم (24 سنة) بغداد2- علي صباح اسماعيل (43 سنة) بغداد3- عباس علاء عبد الأحد (30 سنة) بغداد4- زهراء خيري محمد (سنة واحدة) بغداد5- سارة قيس علي (12 سنة) بغداد6- زهرة قيس علي (16 سنة) بغداد7- طه عبد الرحمن (25 سنة) بغداد8- حسين عبد الأمير (55 سنة) كربلاء المقدسة9- عباس محمد جواد - كربلاء المقدسة".واستهدف قصف تركي مصيف برخ بمحافظة دهوك أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى 31 جريحاً.