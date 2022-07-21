توجيه أمني يخص تحركات الجيش العراقي على الحدود التركية

وقال الشمري في حديث لـ السومرية: "لدينا عمل مشترك مع البيشمركة وقوات حرس الحددود، والأيام المقبلة ستشهد قيامنا بتحديد واستطلاع متطلبات الحدود بشكل كامل مع الحدود العراقية التركية وتأمينها مع البيشمركة، وقيادة الحدود الأولى مسؤولة عن هذا الملف".من جهته، قال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد البياتي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "أوعز للعمليات المشتركة بتأمين جسر جوي لنقل الجرحى، وحكومة كردستان متعاونة معنا بهذا الأمر".وأضاف البياتي، أن "الضربة التركية، تستهدف العراق بكل مكوناته وطوائفه، وهذا يعتبر خرقا للسيادة العراقية".