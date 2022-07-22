الإطاحة بمنفذي المجزرة بحق المنتسبين في ديالى - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية ألقت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشنكوف وقتل ٥ مواطنين واصابة ٣ آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى".وأضافت الخلية، أن "المعلومات تشير الى ان الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري".ويوم أمس، أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة جنود أشقاء وطفل بهجوم مسلح في بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة يعتقد انتمائها لعصابات داعش قاموا بقتل ثلاثة أشقاء منتسبين في الجيش وطفل كان معهم خلال رحلة سباحة في اطراف ناحية المنصورية في بعقوبة".