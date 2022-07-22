شرطة النجف ترد على مزاعم "الانقلاب"

ردت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم السبت، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن "وجود محاولة انقلاب في المحافظة ومهاجمة القوات الأمنية".



وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "مرة أخرى تحاول بعض الصفحات المأجورة والإعلام الكاذب والصفحات الوهمية تضليل الناس والعبث بأمن المحافظة من خلال نشر اخبار كاذبة وعارية عن الصحة".



وأضافت، "نود ان نبين لكم ان جميع ما ذكر وسيذكر من هذه الأخبار اشاعات كاذبة الغاية منها زعزعة الوضع الأمني وإثارة الرعب والهلع عند الناس ونطلب من الجميع توخي الدقة والحذر والتعامل مع الاخبار الأمنية بدقة وعدم تناقلها من هذه الصفحات الكاذبة".