حريق كبير يلتهم معمل إطارات الديوانية (صور)

الديوذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة بالوقت المناسب على حادث حريق هائل اندلع داخل ساحة مكشوفة تحتوي على إطارات مستهلكة قيد التدوير بالقرب من مخازن الكاربون الصناعي في معمل أطارات الديوانية في محافظة الديوانية".واضافت، ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة استنفرت ودفعت بثقلها من عجلات الإطفاء التخصصية والسانده لتكافح النيران المشتعلة وتبعد خطر انتشار الحريق إلى الخطوط الإنتاجية والمخازن في العمل المذكور وتنهي الانبعاثات الغازية السامة التي احالت سماء المحافظة الى سحب دخانية كثيفة حجبت اشعة الشمس فيها، وأكملت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، وفق البيان.