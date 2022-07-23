اندلاع حريق بمحال تجارية في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق بمحال تجارية في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد حريق اندلع بمحال اقمشة مشيدة من البلوك والسندويج في ابو الخصيب بمحافظة البصرة".



