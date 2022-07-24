حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/7/15 ولغاية 2022/7/23 كالاتي:
1 .تنفيذ اوامر قبض 1325
2 .القبض مطلقي العيارات النارية 12
3 .احالة متهمين الى المحاكم 167
4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 189
5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
6 .جولات تفتيشية على المواقع الاثرية 245
7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 426
8 .مضاهات طبعات الاصابع 52
9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 466
10. عدد طالبي النجدة 2120
11 .فض مشاجرات 1609
12 .ضبط عجلات مطلوبة 78
13 .تبرع بالدم 12
14 .القبض على المتسولين 957
15 .القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 22
16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 683
17 .طبع لوحات السيارات 9665
18 .اصدار اجازات السوق 11247
19 . اصدار سنوية السيارات 15045
20 .دعاوى حالات العنف الاسري 832