الكاظمي وبلاسخارت يبحثان الاعتداء التركي على دهوك

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت".وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على "مضي العراق بمفاتحة مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي الأخير الذي أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء في محافظة دهوك، ودعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص؛ بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه".بدورها، أشارت بلاسخارت إلى "أنها ستدلي بإفادة بهذا الشأن في جلسة لمجلس الأمن الدولي تقرر لهذا الشأن".وشهد اللقاء أيضاً، وفق البيان، "البحث في ملفات التعاون بين العراق وبعثة الأمم المتحدة في المجالات المختلفة الأخرى، ولاسيما ما يتعلق بخطوات غلق ملف النازحين ودعم المناطق المحررة".