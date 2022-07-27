ضبط عجلة محملة بأدوية منتهية الصلاحية والقبض على صاحبها في سامراء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وأثناء ‏تنفيذ واجب التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص ضمن سيطرة الشهيد بشير في مدينة سامراء تمكنت من ضبط عجلة ‏صالون محملة بأدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، حيث تم إلقاء القبض على سائق ‏العجلة وضبط المواد".وأضاف البيان، انه "تم إحالته مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية ‏والقانونية اللازمة بحقه".