مقتل جندي بهجوم مسلح في البصرة

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل جندي بهجوم مسلح في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يقتلون جندياً في وزارة الدفاع رمياً بالرصاص في البصرة".



وأضاف المصدر أن "الحادث وقع ضمن ناحية اللطيف في كرمة علي".