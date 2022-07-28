مقتل جندي بهجوم مسلح في البصرة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
33
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
08:00 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
القوات الامنية تباشر بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
مقتل جندي بهجوم مسلح في البصرة
أمن
2022-07-28 | 15:42
Alsumaria Tv
/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,935 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل جندي بهجوم مسلح في محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يقتلون جندياً في وزارة الدفاع رمياً بالرصاص في البصرة".
وأضاف المصدر أن "الحادث وقع ضمن ناحية اللطيف في كرمة علي".
>>
حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول
>>
أندرويد
>>
آبل
>>
هواوي
البصرة
مقتل
+A
-A
آخر الاخبار
18:05 | 2022-07-28
18:05
أمن
القوات الامنية تباشر بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء
18:03 | 2022-07-28
18:03
دوليات
الخارجية الأمريكية ترصد 10 ملايين دولار مقابل "بريغوجين"
17:31 | 2022-07-28
17:31
دوليات
واشنطن تتحدث عن "الدفاع الموحد" في الشرق الأوسط
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصدر ينشر تغريدة مطولة
محليات
27.02%
11:21 | 2022-07-27
الصدر ينشر تغريدة مطولة
11:21 | 2022-07-27
بعد اقتحام الخضراء.. المالكي يوجه دعوتين للحكومة والمتظاهرين
محليات
24.85%
12:44 | 2022-07-27
بعد اقتحام الخضراء.. المالكي يوجه دعوتين للحكومة والمتظاهرين
12:44 | 2022-07-27
الوقف السني يحدد أول أيام شهر محرم الحرام - عاجل
محليات
24.74%
13:16 | 2022-07-28
الوقف السني يحدد أول أيام شهر محرم الحرام - عاجل
13:16 | 2022-07-28
ابنة السومرية تظفر بلقب ملكة جمال العراق.. فمن هي بلسم حسين؟
فن وثقافة
23.39%
04:24 | 2022-07-28
ابنة السومرية تظفر بلقب ملكة جمال العراق.. فمن هي بلسم حسين؟
04:24 | 2022-07-28
المزيد
أمن
القوات الامنية تباشر بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء
القوات الامنية تباشر بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء
إصابة ستة أشخاص بنزاع عشائري في البصرة
15:16 | 2022-07-28
تدمير كهف بداخله ثمانية عناصر من "داعش" غرب نينوى
13:56 | 2022-07-28
تدمير وكر لداعش بضربتين جويتين
08:24 | 2022-07-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل يستطيع العراق وقف الانتهاكات المتكررة لأراضيه؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.