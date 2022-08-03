بالصور.. اخماد حريق اندلع بمخزن تابع لجامعة ذي قار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن فرقها "نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة يحتوي على أجهزة فحص مختبرية تابع إلى رئاسة جامعة ذي قار قرب مستشفى الأسنان".واضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الشوارغر القريبة من موقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".