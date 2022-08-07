"مئات المطلوبين وآوامر القبض".. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية في أسبوع

السومرية ـ أمن



اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/7/31 ولغاية 2022/8/6.



وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في عموم محافظات العراق كانت كالاتي: