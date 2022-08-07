"مئات المطلوبين وآوامر القبض".. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية في أسبوع

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في عموم محافظات العراق كانت كالاتي:
- تنفيذ اوامر قبض 1364
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 10
ـ احالة متهمين الى المحاكم 182
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 185
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 523
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 606
ـ مضاهات طبعات الاصابع 62
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 616
ـ عدد طالبي النجدة 1792
ـ فض مشاجرات 1698
ـ ضبط عجلات مطلوبة 77
ـ تبرع بالدم 12
ـ القبض على المتسولين 586
ـ القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 15
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 584
ـ طبع لوحات السيارات 11100
ـ اصدار اجازات السوق 11741
ـ اصدار سنوية السيارات 18795