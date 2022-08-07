احباط عمليتي تهريب للسماد والطحين في صلاح الدين

السومرية نيوز – صلاح الدين

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاحد، احباط عمليتي تهريب للسماد والطحين في محافظة صلاح الدين.



وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال عمليات الرصد والتدقيق والمتابعة التي تقوم بها مفارز الأمن الوطني في عموم محافظات العراق، وبعد توافر المعلومات الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الأمن الاقتصادي في جنوب صلاح الدين من إحباط عملية تهريب لمادة سماد الداب بكمية تقدر ب(54) طناً قادمة من محافظة بغداد باتجاه صلاح الدين".

واضاف انه "تم إحباط عملية تهريب أخرى لمادة الطحين المخصص لمواد السلة الغذائية والممنوع من التداول بكمية تقدر بنحو (10) أطنان".

وتابع انه "تمت مصادرة المواد المضبوطة وتقديم المتهمين إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.