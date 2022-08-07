ضبط ثمانية مواقع و30 عجلة لتهريب النفط في عدة محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات وخلال الأسبوعين الماضيين تمكنت من احباط عملية لسرقة المنتوجات النفطية بكمية اكثر من (٧٥٠ الف لتر تقريباً) وذلك خلال ضبط (٨) مواقع نفطية و(٣٠) عجلة والقى القبض على سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".واضافت انه "تم ضبط مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته تحتوي على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام بداخلها منتوج نفطي بكميات مختلفة ضمن محافظات (بغداد - ديالى - كركوك - صلاح الدين - البصرة - نينوى)".واشارت الى، ان "المفارز ذاتها تمكنت من ضبط عجلات نوع صهاريج وحوضيات، كما القت القبض على سائقيها وهي محملة بالنفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، ضمن محافظات (البصرة - بغداد— كركوك - بابل - الانبار - صلاح الدين - نينوى - ديالى)".وتابعت الخلية، "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".