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انفجار عبوة ناسفة في بعقوبة
أمن
2022-08-08 | 16:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,686 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في بعقوبة بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل مركبة بشارع حي خان في بعقوبة انفجرت قبل قليل".
وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات".
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