انفجار عبوة ناسفة في بعقوبة

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة اسفل مركبة بشارع حي خان في بعقوبة انفجرت قبل قليل".

وأضاف المصدر أن "الانفجار لم يسفر عن اصابات".