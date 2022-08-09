انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى

السومرية نيوز – ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية واسعة شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.



وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الجيش وقيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش واسعة شمال قضاء المقدادية في ديالى، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة حول تحركات العدو".

واضاف ان "العملية تهدف الى ملاحقة الإرهابيين وتأمين قاطع المسؤولية"، مشيرا الى ان "العملية حملت اسم (لبيك ياحسين) وهي تهدف لمطاردة العدو وتفتيش زور نهر ديالى شمالي المقدادية وخلق جو آمن لحفظ أمن المواطنين وإحياء الشعائر الحسينية".