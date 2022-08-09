القبض على امرأة بعد سرقتها 204 ملايين دينار في البصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "استخبارات مفارز مديرية مكافحة إجرام البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهمة قامت بسرقة إحدى الدور السكنية ضمن منطقة حي الخليج الأولى في المحافظة مبلغ 204 ملايين دينار عراقي من داخل الدار وقيامها بعد ذلك بحرق الدار".واضافت انه "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمة والقبض عليها وضبط المبلغ المسروق بحوزتها".واشارت القيادة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".