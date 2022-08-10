الإطاحة بإرهابي في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات احد توابع معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى من تنفيذ امر القاء القبض وفق احكام الماده الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بحق المتهم (أ. أ. م) في ساعات متأخرة من الليل، وتشير المعلومات المتوفرة أن المتهم يتقاضى كفالية مالية وعمله عسكري ضمن مايسمى لواء أبوبكر الصديق / كتيبة الزرقاوي".وأضاف، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وسينال جزاءه العادل".