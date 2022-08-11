الديوانية.. القبض على أحد قتلة العقيد احمد كامل

السومرية نيوز – الديوانية

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت، اليوم الخميس، القبض على أحد المطلوبين بقضية مقتل العقيد احمد كامل.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة، تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين المطلوبين بالاشتراك بقضية مقتل العقيد الشهيد احمد كامل في منطقة حي الصادق في المحافظة، إضافة إلى قضية اخرى وفق أحكام المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات".

واضاف البيان، انه "تم على الفور التحقيق معه في القضية الموجهة إليه بعد أن تم توقيفه من قبل السيد قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة".