توضيح للداخلية بعد العثور على جثتين في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن متابعتها لحادثة جسر ديالى بعد العثور على جثتين، مؤكدة البدء بتقصي الحقائق.

وقال مدير علاقات واعلام الداخلية اللواء سعد معن في بيان، إن "وزير الداخلية متابع لحادثة جسر ديالى ووجه وكالة الاستخبارات بتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات".

وأضاف أن "الادلة الجنائية موجودة في المكان من لحظة ورود المعلومات"، مشيراً الى أن "الجثث التي عثر عليها عدد ٢ وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل لحظة انتهاء التحقيقات".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الخميس، بالعثور على جثتين داخل مجمع حكومي ضمن منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.