خلال 48 ساعة.. الكشف عن جريمة قتل والقبض على الجاني في كربلاء

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود حادث قتل في قضاء الهندية، وبعد وصول المفارز تم العثور على جثة المجنى عليه متعرضة الإطلاقات نارية، ونظراً لأهمية الحادث وخطورته تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات الحادث".واضافت انه "نتيجة للجهود المستمرة والمتواصلة من قبل فريق العمل في التحري وجمع المعلومات ومقاطعتها وخلال 48 ساعة فقط أثمرت الجهود من إلقاء القبض على المتهم، وبعد مواجهته بالأدلة إنهار واعترف صراحةً بقيامه بقتل المجنى عليه لوجود خلافات فيما بينهم وضبط سلاح الجريمة".واشارت المديرية الى انه "صدقت أقوال الجاني قضائياً بالاعتراف، كما أجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته وجاء مطابقا لاعترافاته الابتدائية والقضائية"، موضحة انه "تمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".