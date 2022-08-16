جنايات الانبار: السجن 15 سنة بحق ارهابي اعتدى على القوات الامنية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي انتمى الى عصابات داعش الارهابية، ونسب للعمل في فرقة اليرموك قاطع الجنوب كمقاتل في مفارز الصد ضد القوات الامنية في الفلوجة".وأضاف أن " الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 3و5 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".