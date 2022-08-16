القبض على 4 مطلوبين بينهم متهم بالقتل في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل تمكنت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس بالإشتراك مع مفرزة من أستخبارات الفوج ومفرزة من مكتب إجرام ابو غريب واجرام الغزالية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ( ٤٠٦ قتل) في منطقة الغزالية ببغداد".واضافت، أن "الجهود الأمنية للفوج الثالث اللواء السادس شرطة اتحادية وبالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري اسفرت عن القاء القبض على متهم ضبط بحوزته رمانة هجومية عثر عليها اثناء تفتيش عجلته ضمن ممارسة امنية تم تنفيذها ضمن قاطع المسؤولية في حي الفرات ببغداد".وتابع البيان: "كما نفذت القوة ذاتها آمر قبض صادر من المحكمة المختصة بحق اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة ( ٣٦ لسنة ١٩٩٤) (دهس)"، مبينة القيادة أن "المتهمين تم تسليمهم مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة".